Компания произвела первую небольшую партию собственных дисплеев MicroLED. Об этом пишет со ссылкой на .

По информации издания, данные дисплеи являются более сложными с точки зрения производства, нежели OLED, которыми укомплектовали флагманские X.

Вероятнее только, что потребителям придется подождать еще года два, прежде чем выпустит гаджеты с дисплеями собственного производства.

Сообщается, что дисплеи были произведены на секретной фабрике, расположенной рядом со штаб-квартирой в Калифорнии.

В настоящее время представители "яблочной" компании воздерживаются от комментариев по данному поводу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира