(ЕС) не признал итоги голосования в оккупированном Россией Крыму в рамках выборов президента и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (EEAS) Майи Косьянчич.

В заявлении указано, что ЕС основывается на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи организации, передает со ссылкой на .

" не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз остается приверженным​ реализации своей политики непризнания, в том числе через ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 68/262. не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

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