На фасаде здания министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая президента РФ Владимира Путина. Видео 19 марта опубликовал телеканал Russia Today. Фотография российского лидера сопровождалась надписью "Miss Me?" ("Скучали по мне?"). Эту фразу в британском сериале "Шерлок Холмс" использует профессор Мориарти. Пропагандистский телеканал утверждает, что авторы перформанса таким образом "призвали всех ценить выбор народа России". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Улыбающегося Путина сопроводили фразой злодея из сериала "Шерлок Холмс" Видео: RT на русском / YouTube Отношения Лондона и Москвы резко ухудшились из-за покушения в Солсбери на бывшего разведчика Сергея Скрипаля. 14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва прибегнет к симметричному ответу.18 марта на президентских выборах Путин, по предварительным данным, набрал 76,66% голосов. Во время общения с журналистами в своем избирательном штабе глава Кремля назвал "полной чушью" предположения, что Россия причастна к покушению на Скрипаля. видео Видео: RT на русском / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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