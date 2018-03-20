"Скучали по мне?" На здании МИД Великобритании появилась световая проекция с Путиным. Видео
20.03.2018 04:35
На фасаде здания министерства иностранных дел Великобритании в
Лондоне появилась световая проекция, изображающая президента РФ
Владимира Путина. Видео 19 марта опубликовал телеканал Russia
Today. Фотография российского лидера сопровождалась надписью "Miss
Me?" ("Скучали по мне?"). Эту фразу в британском сериале "Шерлок
Холмс" использует профессор Мориарти. Пропагандистский телеканал
утверждает, что авторы перформанса таким образом "призвали всех
ценить выбор народа России". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Улыбающегося Путина сопроводили фразой
злодея из сериала "Шерлок Холмс" Видео: RT на русском / YouTube
Отношения Лондона и Москвы резко
ухудшились из-за покушения в Солсбери на бывшего
разведчика Сергея Скрипаля. 14 марта премьер-министр Британии
Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а
также о приостановке запланированных двусторонних контактов с
РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва прибегнет к
симметричному ответу.18 марта на президентских выборах Путин,
по предварительным данным, набрал 76,66% голосов. Во
время общения с журналистами в своем избирательном штабе глава
Кремля назвал "полной чушью" предположения, что Россия
причастна к покушению на Скрипаля. видео Видео: RT на русском / YouTube