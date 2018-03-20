В подъезде многоэтажного дома на улице Приречной в Оболонском районе прогремел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже. Во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестных мужчин началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись,передает со ссылкой на .

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

19 марта в зале игровых автоматов по ул. Грушевского в Каменском на Днепропетровщине 52-летний мужчина взорвал гранату. В результате взрыва пострадал сам подрывник и 22-летняя посетительница заведения.

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