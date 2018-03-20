Сын президента США Дональд Трамп – младший в 2011 году "буквально преследовал" певицу Обри О'Дэй, сообщило издание Page Six со ссылкой на собственные источники. Ванесса Трамп в это время была беременна третьим ребенком. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп – младший уверял артистку, что его брак находится в процессе расторжения Фото: aubreyoday / Instagram Отмечается, что Трамп – младший "буквально преследовал" артистку, уверяя, что его брак находится в процессе расторжения. Ванесса в это время была беременна третьим ребенком.Сын президента был вынужден остаться в браке под давлением своей семьи и непосредственно Дональда Трампа – старшего, говорится в материале.15 марта 2018 года Дональд и Ванесса сообщили о разводе. Cупруги заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу"."У нас есть пятеро прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом", – говорилось в их совместном заявлении.По информации Page Six, документы на развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена сына президента США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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