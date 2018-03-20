Сын президента США Дональд Трамп – младший в 2011 году "буквально
преследовал" певицу Обри О'Дэй, сообщило издание Page Six со
ссылкой на собственные источники. Ванесса Трамп в это время была
беременна третьим ребенком. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Трамп – младший уверял артистку, что его брак
находится в процессе расторжения Фото: aubreyoday / Instagram
Отмечается, что Трамп – младший "буквально преследовал"
артистку, уверяя, что его брак находится в процессе расторжения.
Ванесса в это время была беременна третьим ребенком.Сын президента
был вынужден остаться в браке под давлением своей семьи и
непосредственно Дональда Трампа – старшего, говорится в
материале.15 марта 2018 года Дональд и Ванесса сообщили о
разводе. Cупруги заверили, что продолжают испытывать "огромное
уважение друг к другу"."У нас есть пятеро прекрасных детей и они
остаются нашим главным приоритетом", – говорилось в их
совместном заявлении.По информации Page Six, документы на
развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена сына президента США.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира