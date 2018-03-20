В Министерстве внутренних дел Украины создали рабочую группу,
которая занимается вопросами миграционной политики, рассказала
замглавы ведомства Татьяна Ковальчук помощнику управления
верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджу Окот-Оббо.
Ковальчук и Окот-Оббо обсудили вопросы сотрудничества Фото:
mvs.gov.ua "Мы разработали план действий, а также создали рабочую
группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас
очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для
иностранных гостей и для лиц, которые по различным неблагоприятным
обстоятельств стали беженцами", – сказала
замминистра.Окот-Оббо поблагодарил украинскую власть за "взвешенную
миграционную политику и за плодотворное сотрудничество".Согласно
отчету департамента по экономическим и социальным вопросам ООН
от 18 декабря 2018 года, в мире насчитывается около 26 млн
беженцев.
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