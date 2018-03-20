Нетрезвый сотрудник полиции устроил в .

На своем T4 он подрезал автомобиль депутата местного горсовета Романа Стасюка, передает со ссылкой на .

Виновник аварии попытался скрыться на автозаправке. Там его задержали патрульные полицейские.

Тест на содержание алкоголя в крови показал 0,66 промилле. Это в три раза превышает допустимую норму. Мужчина не согласился с результатом и прошел повторный тест в центре психического здоровья. Результат оказался еще выше - 0,75 промилле.

По факту полицейские назначили служебную проверку. Ее результат решит судьбу нарушителя - останется ли он работать в правоохранительных органах.

Возбуждены уголовные производства статьям "Совершение ", "Оставление места " и "Управление в состоянии алкогольного опьянения".

Виновнику аварии грозит штраф, общественные работы на срок от 30 до 40 часов или административный арест на срок от 10 до 15 суток. За вождение в нетрезвом состоянии - лишение водительского удостоверения на один год и штраф в размере от 10 200 гривен.

Сегодня в Запорожье на Днепровском шоссе на огромной скорости перевернулась маршрутка №49. Внутри автобуса находились 18 пассажиров. "Все живы, проходят осмотр на месте. Свидетели говорят, маршрутка ехала свыше 100 км/ч", - пишет Виктор Шейко на своей странице в Facebook ..

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