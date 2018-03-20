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Боевики открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен военнослужащий ВСУ
20.03.2018 06:41

Боевики открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен военнослужащий ВСУ

Боевики открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На донецком направлении из стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям украинских защитников близко Новогригорьевки. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

"На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере", – добавили в пресс-центре.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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