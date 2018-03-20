Новый комплекс Николаевской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, который в январе 2017 года президент Петр Порошенко открывал вместе с губернатором Алексеем Савченко, уже нуждается в ремонте. Об этом говорится в двух сюжетах программы "Чергова зрада" издания "НикВести" от 6 декабря 2017 года и 19 марта 2018-го. Cотрудники школы заявили журналистам, что строители "торопились к приезду президента". Уже через несколько месяцев после торжественной церемонии открытия здесь перестала работать противопожарная система и кондиционеры, начали отваливаться дорожки и протекать потолок. | Порошенко и Савченко присутствовали на торжественном открытии нового спортзала Фото: mkrada.gov.ua Несмотря на то, что новое здание, согласно документации, продолжает формально оставаться незавершенным строительством, тут уже больше года занимаются более 300 воспитанников школы.видео Видео: НикВести / YouTube Видео: НикВести / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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