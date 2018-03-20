"Торопились к приезду президента". В Николаеве пришла в негодность школа фехтования, которую торжественно открывал Порошенко. Видео
20.03.2018 06:42
Новый комплекс Николаевской специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, который в
январе 2017 года президент Петр Порошенко открывал вместе с
губернатором Алексеем Савченко, уже нуждается в ремонте. Об этом
говорится в двух сюжетах программы "Чергова зрада" издания
"НикВести" от 6 декабря 2017 года и 19 марта 2018-го. Cотрудники
школы заявили журналистам, что строители "торопились к приезду
президента". Уже через несколько месяцев после торжественной
церемонии открытия здесь перестала работать противопожарная система
и кондиционеры, начали отваливаться дорожки и протекать потолок.
| Порошенко и Савченко присутствовали на торжественном
открытии нового спортзала Фото: mkrada.gov.ua Несмотря на то, что
новое здание, согласно документации, продолжает формально
оставаться незавершенным строительством, тут уже больше года
занимаются более 300 воспитанников школы.видео Видео: НикВести / YouTube
Видео: НикВести / YouTube