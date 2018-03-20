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Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ
20.03.2018 07:17

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Совет национальной безопасности Великобритании соберется во вторник для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил ранее телеканал "Скай-ньюз".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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