Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Совет национальной безопасности Великобритании соберется во вторник для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил ранее телеканал "Скай-ньюз".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.