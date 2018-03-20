20 марта в Одесскую, Николаевскую, Винницкую, Черновицкую области придут новые снегопады, предупредила синоптик Наталья Диденко. Диденко рассказал о циклоне с юга Скриншот: wetteronline.de "На подходе к Украине очередной циклон с юга. 20 марта он начнет шествие по Украине с юго-запада – Одесская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая области. Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это значит опять снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура буди выше – мокрый снег", – рассказала она.Температура воздуха в Украине будет оставаться низкой: в течение дня от -2 до -8°, на севере до -10 ° C, ночью – от -14 до -18°.Снега вместе с арктическим воздухом пришли в Украину 17 марта.По состоянию на 21.00 19 марта обесточенными оставались 24 населенных пункта. В Днепре из-за непогоды 20-е и 21 марта объявили выходными днями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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