



Стосунки між Тіною Кароль та Зіанджою обіяли бути напруженими ще з перших "сліпих прослуховувань", під час яких Тіна повернулась до співачки, втім, доволі негативно висловилась щодо її зміни статі та творчого спрямування.



Минулої неділі відбулися перші вокальні бої учасників і Зіанджа вразила глядачів не лише виконанням пісні Лани дель Рей, але й відвертим вбранням - міні-спідницею та екстравагантним топом.



"Це було приголомшливо, це було неймовірно. Це було одночасно дивно, дико, неможливо відчутно мозком, тому що такий голос і такий голос, така зовнішність і така зовнішність. Олексію, ваш тембр незабутній. Зіанджо, я нарешті в’їхала, ти розумієш. Я тобі як дівчина скажу, мені дуже подобається дивитися на твої ноги", - оцінила виступ і зовнішність дівчини Тіна.





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