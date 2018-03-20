Суд признал недействительным договора между ПАО "" и ООО "Котлас" на общую сумму 2,94 млрд грн.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда по результатам рассмотрения жалобы детектива Национального антикоррупционного бюро, передает со ссылкой на .

В НАБУ просили признать недействительным 71 договор на поставку нефтепродуктов общей стоимостью 3,48 млрд грн. Договоры были заключены между Укрнафтой и Котлас с нарушением устава общества и закона "Об акционерных обществах".

заключила с ООО "Котлас" договор на реализацию нефти общей стоимостью более 3 млрд грн. В то же время ее поставка не была оплачена и отсрочена на основании соответствующего письма от должностных лиц Котласа. По версии следствия, поставку нефти так и не оплатили.

В июля 2015 года и Котлас заключили новые договоры на поставку частной компанией ПАО "" нефтепродуктов на общую сумму 3,4 млрд грн.

Несмотря на отсутствие уплаты со стороны ООО "Котлас", перечислила компании 3,4 млрд грн аванса.

По уставу ПАО "", решение о заключении договоров купли-продажи на сумму, превышающую 50 млн грн, относится к компетенции наблюдательного совета общества.

Правда по предварительному сговору между чиновниками Укрнафты и Котласу, договоры поставки нефтепродуктов били разбиты на более мелкие - стоимость каждого не превышала 50 млн грн.

Детектив отметил, что нарушением считается заключение договоров, превышающих 10% от стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества.

На конец 2014 года стоимость активов Укрнафты составила 33,6 млрд грн. Таким образом, указанная сделка составила 10,37% стоимости активов Укрнафты.

Коллегия Киевского апелляционного хозсуда признала недействительными 60 из 71 договора на общую сумму 2,944 млрд грн.

2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности Укрнафты в размере 7,745 млрд грн по договорам на продажу влажный нефти. В июле подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд грн. По данным СМИ, владельцами ООО "Котлас" является оффшоры, связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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