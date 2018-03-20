Суть этого уникального явления природы сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор».

Эта дата не только отмечает наступление астрономической весны, но также является первым днем за 6 месяцев, когда на северном полюсе Земли впервые восходит Солнце. В народе с этим днем связано немало традиций.

Что такое День весеннего равноденствия

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года.

Отметим, что Новый год в некоторых странах, например, Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане — практически во всех странах Великого шелкового пути, начинается именно в этот день.

День весеннего равноденствия в народном календаре

В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени.

День весеннего равноденствия отдельно почитался и в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.

У древних славян-язычников появился праздник Комоедица или Масленица. Сейчас принято отмечать Масленицу несколько раньше, до начала Великого поста. Когда Пасха довольно ранняя, Масленица выпадает практически на зиму, а в древности этот праздник совпадал с днем весеннего равноденствия.

Древние верили, что день весеннего равноденствия – это день, когда нечистая сила имеет большую власть и силу.

Именно в ночь перед равноденствием устраивали шабаш ведьмы. Они встречались в особых местах, чтобы обменяться опытом и провести ритуалы.

Традиции Дня весеннего равноденствия

Славяне пекли печенье в форме птиц-жаворонков. Они верили, что эти печенья могут привлекать здоровье на целый год. Также в тесто подмешивали различные мелкие предметы, и по тому, что кому доставалось, гадали о будущем. Кольцо – скорая свадьба, монета – прибыль и достаток, пуговица – обновки и т.д.

Также было принято подкидывать печенье в небо: чем больше раз подкинешь, тем больше здоровья получишь в новом году. Головки жаворонков по традиции отдавали домашним животным, чтобы и они были здоровыми.

В день весеннего равноденствия считали проталинки и верили, что если насчитать их сорок штук, то все в этом году будет хорошо. И еще: до полуночи на весеннее равноденствие спать не ложатся. Надо прислушиваться, не раздастся ли треск, гул: считается, что это «ломается год». Того, кто услышал тайный звук, ожидает большая удача, так что в старину самые упорные вообще не смыкали глаз в эту ночь.

Ну а самая главная примета весеннего равноденствия касается наших мыслей и желаний. Тут все, в общем, просто: желания, загаданные в такой день, сбываются, мысли — материализуются.

Равноденствие с древних времен считается магическим праздником, а потому даже мысли человека в этот день могут оказать сильное влияние на дальнейшую судьбу. Поэтому наши предки верили, что в это день думать нужно только о хорошем, чтобы в грядущем году только хорошее и доброе.

В День весеннего равноденствия гадают на любовь. Для этого можно воспользоваться гаданиями на картах Таро, классических картах, рунах, оракулах. В момент гадания следует сосредоточиться на своей ситуации, задать конкретный вопрос, чтобы получить точный ответ.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

Древние верили, что день весеннего равноденствия – это день, когда нечистая сила имеет большую власть и силу. В этот день нельзя думать о плохом, все негативные мысли очень быстро могут стать явью.

Грустить в День Весеннего Равноденствия нельзя ни в коем случае, иначе так и проведешь этот год в унынии и несчастно. Считалось чем радостней и веселей пройдет этот день, тем лучше пройдет и весь год.

В день весеннего равноденствия нельзя ссориться, расстраиваться, выяснять отношения с близкими. Лучше только провести этот день в кругу семьи или с любимым человеком.

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