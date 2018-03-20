|Мужчина выпал из окна столичного отеля
|20.03.2018 08:01
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В мужчина выпал из здания гостиницы "Мир" на пр. Голосеевском, 70.Он погиб от удара о землю, передает со ссылкой на .
Погибший получил настолько сильные травмы, что фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.
Неизвестно, было ли это самоубийством. Предсмертной записки мужчина не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.
Труп быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.
В райцентре Коростень Житомирской обл. женщина покончила жизнь самоубийством. Прыгнула с 45-метрового моста в реку Уж. Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Те смогли достать тело женщины, поскольку надеялись, что она еще жива.
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