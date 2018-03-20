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Brexit: В переходной период Британия сохранит права члена Евросоюза
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20.03.2018 08:02
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В переходной период Великобритания сможет самостоятельно заключать
торговые соглашения, при этом ее договора в рамках Евросоюза
остаются в силе. Бюссель и Лондон согласовали ряд условий
переходного периода после Brexit Фото: ЕРА Переходной период
начнется со дня выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019
года и продлится до 31 декабря 2020 года.В это время
Великобритания сможет самостоятельно заключать торговые соглашения,
при этом ее договора в рамках Евросоюза остаются в
силе. Граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходной
период, будут иметь равные права с теми, кто приехал раньше.
Аналогично британцы, которые в это время переедут в страны
Евросоюза, будут обладать теми же правами, что и граждане
Соединенного королевства, уже живущие в ЕС.Неразрешенным до конца
остается вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой
Ирландия после выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Пока
стороны договорились, что Северная Ирландия в переходной период
останется активным участником единого рынка ЕС и европейского
таможенного союза до заключения других договоренностей.Референдум о
выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно
его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны
из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная
процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017
года и займет два года.19 июня 2017 года в
Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7
декабря завершился первый этап диалога. Выход
Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по
лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй считает возможным перенос даты
выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок".
Она рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный
пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ
британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны
показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом
смоделированном сценарии.7 марта председатель Европейского
совета Дональд Туск направил 27 странам Европейского союза
письмо о новых отношениях с Великобританией
после Brexit.19 марта Лондон и Брюссель согласовали сроки
переходного периода после Brexit.
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