В переходной период Великобритания сможет самостоятельно заключать торговые соглашения, при этом ее договора в рамках Евросоюза остаются в силе. Бюссель и Лондон согласовали ряд условий переходного периода после Brexit Фото: ЕРА Переходной период начнется со дня выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.В это время Великобритания сможет самостоятельно заключать торговые соглашения, при этом ее договора в рамках Евросоюза остаются в силе. Граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходной период, будут иметь равные права с теми, кто приехал раньше. Аналогично британцы, которые в это время переедут в страны Евросоюза, будут обладать теми же правами, что и граждане Соединенного королевства, уже живущие в ЕС.Неразрешенным до конца остается вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Пока стороны договорились, что Северная Ирландия в переходной период останется активным участником единого рынка ЕС и европейского таможенного союза до заключения других договоренностей.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7 декабря завершился первый этап диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает возможным перенос даты выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок". Она рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом смоделированном сценарии.7 марта председатель Европейского совета Дональд Туск направил 27 странам Европейского союза письмо о новых отношениях с Великобританией после Brexit.19 марта Лондон и Брюссель согласовали сроки переходного периода после Brexit. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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