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Белковский: Собчак может сыграть не последнюю роль в сонме преемников Путина
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20.03.2018 08:10
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Телеведущая Ксения Собчак пользуется доверием элиты, приближенной к
президенту РФ Владимиру Путину, отметил политолог Станислав
Белковский. Белковский о Собчак: Она не воспринимается как человек,
который всех расстреляет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
"Люди не видят необходимости голосовать за кандидатов, которые
заведомо не будут президентами. И лично для меня как для сотрудника
ее штаба – я там играл не ключевую роль, но какую-то играл
все-таки – было важно именно помочь раскрутить Ксению
Анатольевну как федеральную политическую фигуру, которая продолжит
свою карьеру и когда-то придет к власти", – пояснил
он.Белковский отметил, что рассмотрел "политические таланты" в
Собчак еще в 2012 году."Когда Путин (президент РФ Владимир
Путин. – ) будет определяться с форматом своей отставки и
сонмом преемников, в этом сонме Собчак может сыграть не последнюю
роль, потому что пользуется доверием значительной части путинской
элиты. Она не воспринимается как человек, который всех
расстреляет", – подчеркнул политконсультант.Путин
на президентских выборах 18 марта, по предварительным
данным, набрал 76,66% голосов, Собчак –
1,67%. После объявления первых результатов глава Кремля
заверил, что не планирует "до 100 лет" находиться у
власти. Телеведущая отметила, что продолжит заниматься
политикой "с еще большим рвением".
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