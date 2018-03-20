Более 2 тыс. жителей Одесской области остаются без теплоснабжения

В с. Крыжановка Лиманского района (Одесская обл.) из-за отсутствия лимита газа без теплоснабжения остаются 8 многоэтажных домов, в которых проживает более 2 тыс. жителей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"18 марта в ГСЧС поступила информация о том, что в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, только в ЖК "Суворовский" проживает 6,5 тыс. чел.)", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В информации подчеркивается, что состоянием на утро вторника газоснабжение не восстановлено.

"По состоянию на 7:00 20 марта газоснабжение не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха 3 градуса мороза", – сказано в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что ситуация находится на контроле ГСЧС.