Тепло начнет приходить уже со следующей недели.

Новый циклон будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков – эти регионы укроет снегом больше только. В сложных погодных условиях окажутся южные области с самого утра, днем – уже центральные и восточные.

Синоптики морозов не прогнозируют, но и прятать в шкаф пуховики еще рано. «Минимальная температура почти по всей Украине будет от 9 до 15 мороза, днем 2-7. Киев не очень заденет, будет присыпать», — пояснил ведущий синоптик украинского гидрометцентра Олег Христевич.

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