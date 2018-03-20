примет закон о Антикоррупционный суд до средины мая.

Такой прогноз озвучил спикер на брифинге после согласительного совета,передает со ссылкой на .

"Перед Пасхой будет пленарная неделя. Мы традиционно в Чистый четверг принимаем важные решения", - сказал Парубий с улыбкой.

"Поправки к закону об Антикоррупционном суде были завершены в прошлый четверг. Думаю, комитет сможет немедленно их рассмотреть... Надеюсь, мы сможем выйти на принятие закона непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу после Пасхи. Дедлайн - в начале мая однозначно. Думаю, есть шанс это сделать в апреле", - подчеркнул Парубий.

Он не ожидает никаких затягиваний в этом вопросе.

приняла за основу проект президента Петра Порошенко о Высшем антикоррупционном суде. "За" проголосовали 282 нардепа.

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