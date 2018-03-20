|Парубий объявил дедлайн для Антикоррупционного суда
|20.03.2018 08:16
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примет закон о Антикоррупционный суд до средины мая.
Такой прогноз озвучил спикер на брифинге после согласительного совета,передает со ссылкой на .
"Перед Пасхой будет пленарная неделя. Мы традиционно в Чистый четверг принимаем важные решения", - сказал Парубий с улыбкой.
"Поправки к закону об Антикоррупционном суде были завершены в прошлый четверг. Думаю, комитет сможет немедленно их рассмотреть... Надеюсь, мы сможем выйти на принятие закона непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу после Пасхи. Дедлайн - в начале мая однозначно. Думаю, есть шанс это сделать в апреле", - подчеркнул Парубий.
Он не ожидает никаких затягиваний в этом вопросе.
приняла за основу проект президента Петра Порошенко о Высшем антикоррупционном суде. "За" проголосовали 282 нардепа.