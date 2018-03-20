В Варшаве националисты сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича возле украинского посольства. Об этом сообщает Fakty.interia.

Как отмечается, участники акции скандировали лозунги: «Шухевич – убийца» и «Бандеровские убийцы». Также они держали плакаты с надписями «Бандеровец — не мой брат».

По информации издания, в акции участвовали представители Национального движения, Всепольской молодёжи и Национального радикального лагеря.

Ранее СМИ сообщили, что граждане Украины, которые хотят получить вид на жительство в Польше, должны ответить на вопрос о своём отношении к лидеру УПА Степану Бандере.

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