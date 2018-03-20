Европейский союз не признает результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на выборах президента и призвал изучить сообщения о нарушениях.

Европейский союз не признает результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на выборах президента и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (EEAS) Майи Косьянчич.

Отмечается, что Евросоюз основывается на предварительном отчете миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации.

«ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведения выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось», – говорится в заявлении.

В EEAS также добавили, что в целом выборы проводились «в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что характеризуется постоянным давлением на критические голоса».

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