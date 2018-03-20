В Министерстве внутренних дел Украины создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики, рассказала замглавы ведомства Татьяна Ковальчук помощнику управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджу Окот-Оббо. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ковальчук и Окот-Оббо обсудили вопросы сотрудничества Фото: mvs.gov.ua "Мы разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей и для лиц, которые по различным неблагоприятным обстоятельствам стали беженцами", – сказала замминистра.Окот-Оббо поблагодарил украинскую власть за "взвешенную миграционную политику и за плодотворное сотрудничество".Согласно отчету департамента по экономическим и социальным вопросам ООН от 18 декабря 2018 года, в мире насчитывается около 26 млн беженцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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