В Министерстве внутренних дел Украины создали рабочую группу,
которая занимается вопросами миграционной политики, рассказала
замглавы ведомства Татьяна Ковальчук помощнику управления
верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджу Окот-Оббо. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Ковальчук и
Окот-Оббо обсудили вопросы сотрудничества Фото: mvs.gov.ua "Мы
разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая
занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно
создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей
и для лиц, которые по различным неблагоприятным обстоятельствам
стали беженцами", – сказала замминистра.Окот-Оббо поблагодарил
украинскую власть за "взвешенную миграционную политику и за
плодотворное сотрудничество".Согласно отчету департамента по
экономическим и социальным вопросам ООН от 18 декабря 2018 года, в
мире насчитывается около 26 млн беженцев.
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