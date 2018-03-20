Глава МИД Венгрии Петер Сиярто раскритиковал планы минобороны Украины по восстановлению военной части в городе Берегово в Закарпатье.

Речь идет о батальоне численностью около 800 человек. По словам Сиярто, то, что минобороны Украины объясняет этот шаг необходимостью защиты территориальной целостности, вызывает беспокойство, передает РИА «Новости».

«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно следовательно Венгрия выступает категорически против этого», – сказал Сиярто.

Ранее в столице Закарпатья Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание «Общества венгерской культуры». Будапешт в ответ призвал ввести в область наблюдателей ОБСЕ.

Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, между прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках.

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