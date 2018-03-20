|В Белом доме наконец прокомментировали итоги выборов в России
|20.03.2018 08:30
|
Президент США Дональд Трамп осведомлен о победе Владимира Путина на выборах. Телефонный разговор между президентами не планируется.
Президент США Дональд Трамп осведомлен о победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил в понедельник представитель Белого дома.
Он добавил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется.
«Мы не удивлены результатом», – сказал зампресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными.
Напомним, 18 марта в РФ состоялись выборы президента, на которых Путин набрал 77% голосов.
Поделитесь статьей с друзьями