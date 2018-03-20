Жизнь оккупантов в дипломатическом мире должна быть невыносимой. На каждом шагу. В каждой стране и международной организации.

Сегодня Путин будет принимать поздравления. И сегодня же будут звучать заявления о непризнании его выборов в оккупированном Крыму. А завтра мир вернется к своей обычной повестке дня, информирует svodka.net.

Несмотря на надежды России, вопрос Крыма далеко не закрыт и останется на этой повестке дня. Хотя, надо признать, у некоторых наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн применить в Крыму т. н. «Балтийскую модель».

Ряд стран Запада не признавали оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик — нет.

Сейчас бы это назвали «гибридный ответ».

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У этой модели есть один основательный недостаток — она ​​предполагает активные действия по защите прав человека и противодействию оккупации.

Ты просто сидишь и ничего не делаешь. Если оккупация не прекращается, то ты спокойно дружишь с агрессором и вспоминаешь о плохом максимум раз в год на очередную годовщину аннексии.

Если каким-то образом оккупация завершится, ты такой: «О, а я никогда не признавал! Мы же всегда были бок о бок. Свободу не остановить и все такое».

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То есть модель вполне действенная, но это не наш вариант. Пока нет никаких условий для повторения балтийского сценария для Крыма. Есть все возможности создавать для России такие комбинации, чтобы остановить репрессии на полуострове и двигать вопрос деоккупации вперед.

Жизнь оккупантов в дипломатическом мире должна быть невыносимой. На каждом шагу. В каждой стране и международной организации. Крымская земля должна гореть у них под ногами, когда они ходят по коридорам в Вашингтоне, Нью-Йорке, Страсбурге, Берлине, Лондоне, Анкаре и других дипломатических центрах.

Поэтому Украина на всех уровнях — от Президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Мало не признавать аннексию и выборы на аннексированной территории. Нужно активно противиться аннексии и приближать деоккупацию.

26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма Россией, мы официально внесли на рассмотрение Совета Европы перечень шагов, которые организация может сделать для Крыма. Уже работаем, чтобы она таки начала их делать.

«Долбите эту скалу!» — это должно быть лозунг для крымской политики любого государства и международной организации, которая опирается на силу права, а не право силы.

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