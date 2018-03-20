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Россия начала военные учения в оккупированном Крыму
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20.03.2018 08:49
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Лагерные сборы артиллерийских соединений и воинских частей Южного
военного округа России, в том числе в оккупированном украинском
Крыму, продлятся около месяца. В мероприятиях примут участие
порядка 8 тыс. военнослужащих и 1 тыс. 400 единиц вооружения и
военной техники, включая реактивные системы залпового огня
"Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки
"Хоста", "Мста-С" и "Акация", противотанковые ракетные комплексы
"Хризантема". Минобороны России: В ходе выполнения боевых стрельб
каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс.
боеприпасов различного типа и калибра "Подразделения ракетных войск
и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению
огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов
организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и
Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и
Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и
Южной Осетии", – сказано в сообщении.Отмечается, что в
лагерных сборах артиллерии ЮВО примут участие
самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности артиллерийских
частей, дислоцированных в Северо-Кавказском регионе и на
Дону."На вооружении дивизионов большой мощности находятся 240-мм
самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм самоходная артиллерийская
пушка "Пион". Особенностью предстоящих учений станет максимальное
привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных
летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки,
таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк",
"Аистенок" и других", – в министерстве обороны.В ведомстве
добавили, что "в ходе выполнения боевых стрельб каждая
артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов
различного типа и калибра"."Лагерные сборы артиллерийских
соединений и воинских частей ЮВО продлятся около месяца.
Мероприятия военный подготовки носят плановый характер и направлены
на повышение военный слаженности подразделений. Всего в лагерных
сборах принимают участие порядка 8 тыс. военнослужащих и
задействовано около 1400 единиц вооружения и военной техники, в том
числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и
"Ураган", самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и
"Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы
"Хризантема", – сказано в сообщении.Россия аннексировала
Крым после незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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