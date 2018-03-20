|Золота рибка і Таїланд: Тоня Матвієнко похвалилася медовим місяцем з Мірзояном (ФОТО)
|20.03.2018 08:57
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Співаки Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян разом вже не перший рік і навіть виховують спільну донечку Ніночку, втім, весілля пара зіграла лише у червні 2017 року, а у медовий місяць вирушила лише тепер, майже через рік після торжества.
Відпочинок пара влаштувала у Таїланді і перші яскраві світлини та відео Тоня виклала у своєму Інстаграмі.
Так, закохані встигли відвідати тамтешні храми, погодувати рибок та черепах, а Тоня навіть спробувала витягнути вдале передбачення долі.
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