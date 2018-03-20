В городе Коростень Житомирской области школьница на камеру избивала свою подругу.

Участницам происшествия по 14-15 лет. Они дружат, учатся в разных школах, но живут близко. В полиции говорят, что обе девочки из «кризисных» семей, информирует svodka.net.

Мама побитой девочки отказывается общаться с журналистами и говорит, что они сами разберутся в инциденте. В школе сообщили, что пострадавшая школьница не ходит на занятия. Директор учебного заведения характеризует ее как хорошего беспроблемного ребенка, который не хочет ходить в школу. Также она отметила, что во время встречи с ученицей и ее мамой побоев на ребенке не заметила.

Директор школы, в которой учится обидчица, заявил, что девочка находится в стрессовом состоянии и плачет. Также он отметил, что девочка из неблагонадежной семьи и находится на учете у соцслужб, но агрессивного поведения до этого случая не замечали.

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Психологи не исключают, что это могла быть показательная агрессия, чтобы потом выложить видео в сети и получить за ролик лайки. До момента удаления ролик перепостили более 1000 пользователей сети.

Скорее только дело об избиении будет закрыто, так как мама пострадавшей девочки не собирается писать заявление. Родители заплатят штраф за недосмотр за детьми, а школьницы будут находиться под наблюдением социальных служб.

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