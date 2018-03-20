Пасха в 2018 году будет ранняя — православные празднуют ее 8 апреля (самая ранняя православная Пасха бывает 4 апреля, самая поздняя — 8 мая), и уже заметны первые ее признаки — в Украине начали дорожать яйца. Эксперты продовольственного рынка традиционно ожидают к Пасхе дальнейшего роста цен на яйца, мясо, пасхальные куличи, свежие овощи и фрукты.

Цены на главные пасхальные продукты

Как показал мониторинг «Сегодня», в супермаркетах столовые яйца уже стоят более 26 грн за десяток, отборные диетические — 30 и более, а месяц назад десяток стоил 23—24 грн. Начинает повышаться цена на элитные сорта свинины (вырезка, балык) — за кило уже просят на рынках 120 грн и более, хотя в феврале можно было сторговаться за 100. Остановилось снижение цен на сало — отборное можно купить за 100 грн, менее вкусное — за 80—90 грн. По-прежнему дорога говядина — до 140 грн за кило мяса без костей. Цены в супермаркетах на свежие огурцы, помидоры, сладкий перец высокие — от 45—50 грн за огурцы до 100 грн/кг за перец. На рынках перец можно купить за 60 грн/кг. Намного подорожали и фрукты. Цитрусовые и бананы выросли в цене на 10—12 грн/кг или до 30-45 грн/кг, а самые дешевые яблоки в магазинах стоят от 20 грн/кг, на рынке можно найти и по 15, но мелкие.

Советы экспертов

Как разъяснил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пасхальная корзинка (кулич, полкило мяса, 10 яиц) будет стоить около 180 грн, или дороже прошлогодней на 20—25%, потому что за год больше только подорожало мясо и масло, входящее в рецепт кулича.

Экономист Александр Охрименко подсчитал, что подорожают и куличи, но немного. Кулич весом 1,5 кг, по его подсчетам, обойдется примерно в 110 грн или на 10—15% дороже, чем год назад. Тем, кто не может себе позволить парное мясо по предпасхальным ценам, эксперты советуют купить его сейчас и заморозить. Также можно уже отовариваться яйцами, они не испортятся.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира