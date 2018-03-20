Проблема управления стоит сегодня для России предельно остро. Мы буквально задыхаемся под гнетом "эффективных менеджеров" которые своими действиями не дают развиваться тем предприятиям и проектам, которыми они, к несчастью, оказались поставлены управлять.

Разберем логику.

Некий центр ставит на должность управленца человека с общими навыками организатора/менеджера, но данный субъект не понимает сути той деятельности, которой призван руководить. Обосновывается это решение соображениями общей управленческой культуры.

Итак, перед новым начальником сложный выбор.

Как управлять.

Для начала - надо бы понять, какова цель и смысл данной деятельности. Например, для ВУЗА - это подготовка высококлассных специалистов и научные разработки, применимые в реальности пользы для.

Исходя из такой цели и надо строить всю модель управления ВУЗом. ТО есть все, что идет в разрез с ней - должно отметаться.

Но вот у нас пришел ректором в ВУЗ не разбирающийся в специфике высшей школы и науки человек - эффективный менеджер.

На точке старта он видит, что научно-преподавательский состав плохо справляется с поставленными задачами. Что он может предпринять?

Самое простое - опереться на свой опыт менеджера и начать строить, прессовать, зажимать, подделывать данные и отчетность, давать взятки, договариваться с начальством и крышей, наводить внешний лоск и прогибаться перед руководством, изображать лояльность властям. То есть все то, за счет чего он и стал эффективным менеджером. Эти средства никак не помогают решению фундаментальной задачи ВУЗа - повышению уровня образования студентов/аспирантов, но обеспечивает менеджеру показатели и сохранение власти.

Есть ли у него выбор? То есть вот это он все умеет, знает, у него давно выстроены каналы и методы. Он полностью вооружен и понимает логику происходящего.

Альтернатива же - разбираться в специфике ВУЗа, искать пути оздоровления ситуации в коллективе и повышения качества работы, терпеливо и настойчиво добиваться реальной и систематической научной деятельности от студентов и преподавателей. То есть создавать настоящий центр развития знаний, людей и компетенций.

Но эффективный менеджер ничего этого не умеет. Более того. Если он даже начнет так делать - через некое время у него появятся настоящие звезды - яркие и мощные ученые, которые станут выдавать на гора результаты и прорывные темы. Но с ними уже не получится тупо нагибать и плотно контролировать - они такое с собой не позволят делать. Кроме того, эти люди станут объективно конкурентами для такого ректора - то есть смогут претендовать со временем на его кормушку-место. Получатся, он должен выращивать себе конкурентов?

Он же не дурак. Верно?

Вот и получается, что назначая эффективного менеджера власть объективно детерминирует в тотально большем числе случаев его на первый вариант, а как следствие, на застой и загнивание всей деятельности.

Дополню.

Никто не станет назначать "эффективного менеджера" командиром корабля или пилотом самолета. Но почему то директором завода - можно, министром - можно. Ректором ВУЗа - можно.

Не ясно - с какого такого перепоя?

Человек должен ясно и четко понимать специфику деятельности. Он должен уметь четко объяснить задачи подчиненным - специалистам, а если он будет "плыть" в материале, это просто не реально - никто ему не поверит и не выполнит задачу как надо.

И еще раз - в статье две модели описаны. Первая ведет к симуляции эффективной деятельности и к личной выгоде управленца - карьериста. Вторая - как раз и предполагает полноценное "въезжание" в материал и специфику, что обеспечивает в дальнейшем успех ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Яркими примерами этого метода являются Петр 1, Сталин, сегодня Путин. Самообразование, въедливое изучение предмета и выход на уровень специалиста - вот путь единственно верный. Но для этого нужно время и желание делать дело, а не ковать железо не отходя от кассы.

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