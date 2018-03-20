Традиционно мировые лидеры звонят с поздравлениями с победой на выборах в течение 24 часов после проведения выборов, но президента РФ Владимира Путина, избранного на очередной срок, поздравили лишь некоторые из них, отметил прежний посол США в Украине Джон Хербст. Хербст пояснил, почему западные лидеры не поздравляли Путина с победой на выборах Фото: ЕРА "Некоторые лидеры поздравили, но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", – отметил экс-дипломат.Он подчеркнул, что традиционно мировые лидеры звонят с поздравлениями в течение 24 часов после проведения выборов.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. Из западных лидеров президента РФ официально поздравила с переизбранием только канцлер Германии Ангела Меркель. В Белом доме заявили, что Трамп не собирается связываться с Путиным в связи с его победой на выборах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лидеры выборах путина хербст победой Теги: мир