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Экс-посол США заявил, что Запад не поздравил Путина с победой на выборах, потому что они были ненастоящими
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20.03.2018 09:05
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Традиционно мировые лидеры звонят с поздравлениями с победой на
выборах в течение 24 часов после проведения выборов, но президента
РФ Владимира Путина, избранного на очередной срок, поздравили лишь
некоторые из них, отметил прежний посол США в Украине Джон Хербст.
Хербст пояснил, почему западные лидеры не поздравляли Путина с
победой на выборах Фото: ЕРА "Некоторые лидеры поздравили, но их не
так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в
том, что эти выборы не были настоящими", – отметил экс-дипломат.Он
подчеркнул, что традиционно мировые лидеры звонят с поздравлениями
в течение 24 часов после проведения выборов.Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка
составила 67,47%. После обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66%
голосов. Из западных лидеров президента РФ
официально поздравила с переизбранием только канцлер Германии
Ангела Меркель. В Белом доме заявили, что Трамп не собирается
связываться с Путиным в связи с его победой на выборах.
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