"Если Запад объединен и послушный цели - Путин отступит"

Считаю, что это конечно для всех в мире, Россия борется против Запада. Россия борется против ЕС. Россия борется против Польши и Украины. И персонально президент Путин - на вершине этого айсберга. Айсберга постсоветского, но до сих пор коммунистического толка, диктатуры России" , - сказал он.

Он отметил, что Украина до сих пор ежедневно теряет человеческие жизни - жизни тех, кто защищает суверенитет и независимость государства: "Несмотря на то, что Россия подписала Минские договоренности, цель которых - прекращение конфликта дипломатическими средствами, ничего не происходит. Кроме того, что нет широкомасштабной атаки, является хорошей новостью " .

"Плохая новость в том, что, по моему убеждению, Россия до сих пор хочет, чтобы этот конфликт стал замороженным. Она хочет держать руку на горле Украины" , - добавил он.

"Убежден, что главная цель Путина - получить контроль над Украиной, странами Балтии, разрушить ЕС, действительно разрушить Западный мир" , - сказал Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Россия понимает "только язык силы": "Если Запад слаб, такие люди, как Путин, - сильные. Если Запад объединен и послушный цели - то Путин отступит" .