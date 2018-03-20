Президент США Дональд Трамп так и не поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной срок.

Пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли сказал журналистам на борту президентского самолета (американский президент летел в Нью-Гэмпшир), что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован.

Он добавил, однако, что США намерены и дальше сотрудничать с Россией в тех сферах, где это вероятно.

«Мы продолжим развивать наши отношения с Россией, но заставим ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам», – сказал Гидли.

«Мы не удивлены результатом [выборов]«, – добавил он.

Западные лидеры не спешили лично поздравлять Владимира Путина после выборов.

Первыми поздравительные телеграммы в Кремль отправили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Азербайджана, Беларуси, Армении, Венгрии, Узбекистана, Венесуэлы, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кубы, Молдовы и Кыргызстана, а также лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Европейский Союз обнародовал заявление, в котором говорится об обеспокоенности ЕС по поводу нарушений избирательного процесса во время выборов, особенно в части одностороннего освещения о деятельности кандидатов во время предвыборной кампании, а также ограничением политических свобод.

«Мы ожидаем от России, что там разберутся с нарушениями и недостатками», – говорится в заявлении ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в отличие от Дональда Трампа, позвонил в Кремль, но, как пишет французская пресса, не поздравил президента, а лишь пожелал ему успеха в деле модернизации страны.

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