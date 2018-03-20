Британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, сообщают СМИ.

Channel 4 подготовил фильм о деятельности компании. Журналист канала под видом клиента попросил Cambridge Analytica повлиять на результат выборов на Шри-Ланке. Вмешательство в выборы обсуждалось на встречах в отелях Лондона с ноября 2017 года по январь 2018 года.

По словам руководителя компании Александра Никса, Cambridge Analytica вмешивалась более чем в 200 в разных странах мира. В частности, речь идет о Нигерии, Кении, Чехии и Аргентине, передает ТАСС.

«Мы предлагали кандидату большую сумму на финансирование его предвыборной кампании в обмен на землю, например, записывали это на видео, а затем размывали лицо нашего человека и выкладывали запись в интернет», – заявил он, признавшись, что, кроме того, к домам кандидатов подсылали проституток.

Также сотрудники рассказали, что размещали компроматы в Сети. По желанию заказчика, компания маскировалась под «студентов, которые выполняют учебные работы в университете» или «туристов».

Cambridge Analytica признала факт встреч, но заявила, что канал неправильно их истолковал. Компания заявила, что тщательно следит за «неэтичными и незаконными намерениями». По версии компании, ее сотрудники «пошутили над этими вопросами и активно пытались заставить клиента раскрыть свои намерения». Утверждается, что представители компании «ушли со встречи с серьезными опасениями и больше никогда не встречались» с «клиентом».

Никс опроверг неэтичные действия компании и выразил сожаление в связи с участием во встречах, описанных телеканалом.

New York Times писала, что Cambridge Analytica собрала личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook. Компания сделала это, чтобы создать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей для рассылки политической рекламы.

Европарламент в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей.

Cambridge Analytica сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, передает РИА «Новости».

В интервью британской газете Times Никс заявил о готовности уйти в отставку, подчеркнув, что в настоящий момент компания испытывает давление из-за того, что участвовала в предвыборной кампании в США в 2016 году.

Напомним, в США продолжается антироссийская кампания, в рамках которой Вашингтон бездоказательно обвиняет Россию во «вмешательстве» в американские выборы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира