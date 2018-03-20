Соучастники преступлений путинского режима проголосовали за войну, позор и нищету!

1. Украинский патриот Владимир Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу, информирует svodka.net.

2. Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе передал список из 140 человек, причастных к организации незаконных “выборов” в оккупированном Крыму. Кроме того, часть “Народный фронт” зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборы президента рф. Тем временем оккупанты нарисовали “явку” в Крыму “71,6%”, из которых “92,15%” голосов за путина. Кстати, так торопились выдать фейковые цифры, что случайно нарисовали в Севастополе “90,42%” голосов за путина, что на 2% меньше, чем по Крыму, а такое невозможно в принципе. В общем, до Северной Кореи чуток не дотянули, а с цифрами явно поспешили.

3. Племянница (2 класс) пришла из школы расстроенная. Учительница требовала поднять руки тех, чьи родители ходили голосовать. Остальным обещают неприятности. Как вы понимаете, мои НЕ ходили. Теперь ребенок боится. Концлагерь “Крым”.

4. Земляки, спасибо всем, кто не испачкался ни тогда, ни сейчас. Вы есть, а значит, есть и надежда.

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5. Тропа к “избирательному участку” пролегала мимо моего дома. Шли в основном особи, к которым старость пришла, а мудрость нет. В целом, участки выглядели пусто.

6. Прочтите про угрозы в адрес тех, кто отказался идти на выборы путина:

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И о том, как заставляли “голосовать” студентов, некоторые из которых “проголосовали” дважды

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7. По “выборам”. На участке рядом с домом людей было совсем немного. Хотя понятно, что нарисуют 86% или что-то около того. Наблюдались массовые вбросы бюллетеней по всей россии.

8. Къырымлы молодцы. Смогли огорчить пропагандона Горного, который шокирован крайне низкой явкой крымских татар на “выборах”.

9. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля сообщил, что явка крымских татар на “выборах” составила не более 10%. Тем временем изменник Украины и своего народа Руслан Бальбек продолжил отрабатывать 30 сребреников, неся очередную ложь в ватные массы.

10. Крымские татары в соцсетях осуждают тех немногих, кто пошел голосовать на “выборы”, а также пишут, что готовы “с честью и достоинством вынести все сложности”, которые обрушатся на тех, кто саботировал этот преступный фарс.

11. Знакомый госслужащий: “Всех предупредили об обязательной явке, даже с больничных. Объяснили, за кого надо голосовать. Обязали сфотографировать галочку и выслать по вайберу. Молодым пригрозили даже испытывать на предмет редактирования фото”.

12. Предательница из Ялты, которая обожала россию, констатировала, что “выборы” в Крыму, которые она назвала “балом сатаны”, прошли с нарушениями, а результат нарисуют. Кроме того, ей не нравится творящееся в Крыму беззаконие, в связи с чем “растёт глухое разочарование”.

13. Хорошо с медальками в Ватастополе получилось. Мощнейший подрыв ваты. Организатору назначить премию — оплатить проезд до раиси при депортации. Одни требуют вернуть Сталина, чтобы расстрелять причастных к провалу с выдачей медалей, другие увидели след Украины в подрыве скреп, третьи в ужасе от того, что в Украине напишут, что “предатели не дождались от оккупантов обещанных копеечных медалек”, и считают это целенаправленным саботажем, пятые откровенно написали, что пёрлись на участки только ради медалей, а шестые с завистью смотрят на тех, кто прицепил медаль на грудь.

14. До чего смешные проживают в Севастополе люди. Их медалькой помани, и они побегут. А если бы еще и оливье к медальке выдавали, был бы рай.

15. Поржали над Севастополем с медальками, которые не всем достались, а оказалось, что и в Евпатории социальное неравенство — одни получили подарки, другие — нет: “Почему в Севастополе впервые голосующему человеку дарят подарки, а в Евпатории нас проигнорировали?”. Ответы: “Что нашему для счастья надо? Да хотя рулон туалетной бумаги. Главное, что бесплатно”, “Днём где-то в новостях мелькало, что люди в Севасе уже кипиш подняли. Им медальки обещали, а по факту только накормили обещаниями, что их выдадут всем позже. Классика”, “Календарики давали”, “Ничего не дарили”, “Мне подарили магнитик, ручку и календарик”, “Смешные вы. Готовы продаться ради блокнотика и магнитика”, “Дёшево, однако, в наше время будущее стоит”, “Хочется матом крыть! Вы чего? Радуетесь печенькам и значкам? Не должно быть такого на выборах. Это же просто замыливание глаз. Не один день мы должны порадоваться, а весь период президентства. И на выборах было все, кроме одного, — выбора”.

16. Севастопольские пропагандоны сообщают: “Имеешь активную гражданскую позицию? Отклоняешься от «линии партии»? Лучше помалкивай: не выступай на митингах, не пиши в соцсетях, не делай замечаний. Иначе ты в любой момент можешь оказаться в полицейском участке, а потом и в суде. И никто — включая суд — не сможет объяснить тебе, за что тебя задержали… У крымчанки, сделавшей замечание наблюдателям на выборах, сняли отпечатки пальцев и ботинок”.

17. Быть ватником — опасно для здоровья и жизни. Ватники в Керчи так переживали о выборах путина, уткнувшись в телевизор, что не заметили, как едва не сгорели заживо. На помощь пришли соседи, которые увидели пламя во дворе.

18. Ну все, шабаш прошел, и снова слушаю уже 20 минут, как на бл*дском мосту опять сваи или что-то еще колотят. Клоунада, с*ка!

19. Константинов заявил, что “украинский бизнес ломанётся по мосту в Крым”. Это как? В чемоданах и багажниках инвестиции будут везти? Тем временем икают от смеха даже российские Искандеры: “Москвичи говорят, что многие российские бизнесмены шарахаются от слова “Крым”. Так боятся санкций и проблем от Запада”, — написал пропагандон из Ялты Сергей Сардыко.

20. Невыездные предатели: “Кто знает, как выйти на сайт «Миротворец»? Просто другу нужно съездить в(на) Украину, но боюсь, как бы это не была бы поездка в один конец. Хотел по этому сайту узнать, есть ли он в базе данных хохлоп*доров. А то как-то брат ездил через Чонгар, так его за фотку Севастополя на телефоне хохлы три часа мурыжЫли”, “И мне интересен этот вопрос. Сын так точно в Миротворце. Мы с его папой тоже там были. Я это видела своими глазами. Невестка с Украины, а я боюсь туда ехать. Говорят, что могут быть проблемы”.

P.S. Крымчанин написал: “Историю жизни россиян и россии за прошедшие 18 лет можно описать четырьмя словами: ПОЛОНИЙ, МЕЛЬДОНИЙ, КОКАИН и ИХТАМНЕТ”. Собственно, за это вчера и голосовали соучастники преступлений путинского режима — за войну, позор и нищету!

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