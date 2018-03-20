Права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, заявил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Геннадий Кузьмин. Совбез ООН должен был заслушать доклад верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейна о ситуации в Сирии Фото: EPA (архив) Как заявил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Геннадий Кузьмин, Россия "не видит оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности".Он добавил, что "для этого в Женеве работает Совет по правам человека".В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали восемь стран, четыре страны (включая Россию и Китай) высказались против, воздержались три страны.Предварительная повестка дня заседания не была принята, поскольку она не получила необходимого количества голосов.На заседании должны были заслушать доклад верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейна о ситуации в Сирии, отмечает Reuters. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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