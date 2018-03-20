Бльшая часть территории Украины окажется в зоне влияния очередного циклона

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Во вторник, 20 марта, большая часть территории Украины окажется в зоне влияния очередного циклона, перемещающегося с Балкан на Черное море, в стране сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы для этого периода.

Ночью в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; днем в Украине умеренный снег, на юге, востоке и Закарпатье с дождем, в центральных, Одесской и Николаевской областях сильные осадки, кое-где налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-14 ° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 18 ° мороза, на западе и юге страны 3-8 мороза. Днем температура ожидается в пределах 2-7 ° мороза, в южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской области - от 2 ° мороза до 3 ° тепла. В Крыму ночью без осадков, днем ​​дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем ​​13-18.

В Киеве ночью - без осадков, днем ​​снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. температура ночью 10-12 ° мороза, днем ​​4-6 ° мороза.

В среду, 21 марта, ночью в большинстве областей иногда снег, на Левобережье кое-где сильный, метель; днем в Украине небольшой снег, на юге и Закарпатье с дождем. На дорогах страны гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, на юге и востоке страны порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, в западных областях кое-где 12-14 °, в южных и восточных областях 2-7 ° мороза; днем в Украине 0-5 ° мороза, на юге и Закарпатье 0-5 ° тепла; в Крыму ночью 0-6 мороза, днем ​​3-9 тепла.

В Киеве ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-8 ° мороза, днем ​​1-3 ° мороза.

В связи с непогодой мэр Днепра Борис Филатов объявил вторник и среду выходными днями для бюджетных организаций города .

"Переносим каникулы для детей. Готовимся к снегопаду в среду. Не паникуйте", - написал он в Facebook.