В Украине в ближайшие дни продолжатся снегопады, существенное потепление ожидается только 25–26 марта. Об этом 19 марта в эфире телеканал "Еспресо", сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На подходе к Украине очередной циклон с юга. 20 марта он начнет шествие по Украине с юго-запада – Одесская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая области.

Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины.

Это значит опять снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура буди выше – мокрый снег", – рассказала она.

Температура воздуха в Украине будет оставаться низкой: в течение дня от -2 до -8°, на севере до -10 ° C, ночью – от -14 до -18°.

Снега вместе с арктическим воздухом пришли в Украину 17 марта.

По состоянию на 21.00 19 марта обесточенными оставались 24 населенных пункта. В Днепре из-за непогоды 20-е и 21 марта объявили выходными днями.

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