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Глава МИД Венгрии против восстановления Украиной воинской части в Берегово
20.03.2018 09:29
Глава МИД Венгрии против восстановления Украиной воинской части в Берегово
Планы по восстановлению военной части в Берегово действительно обсуждаются
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово.
Глава МИД Венгрии против восстановления Украиной воинской части в Берегово Петер Сиярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH

Об этом сообщает Hirado.hu .

Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров между населения.

Он добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, еще больше беспокоит.

"Это означает, что они считают венгерское национальное общество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно следовательно Венгрия категорически отвергает это", - сказал Сиярто.

Отметим, что планы по восстановлению военной части в Берегово действительно обсуждаются.

В Украине 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещения на территории бывшей военской части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

На заседании присутствовал исполняющий обязанности командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац, который отметил, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты для пребывания батальона на территории воинской части реально до конца 2019 года.

Ранее в Берегово находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году военную часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Венгрия через свои политические манипуляции  вплотную приблизилась к "красной линии" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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