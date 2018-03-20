Белый дом опровергает, что Дональд Трамп намерен уволить спецпрокурора Мюллера, однако законодатели от обеих партий предупреждают об угрозе начала конституционного кризиса.

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Несмотря на усиление критики со стороны президента США, Белый дом продолжает отрицать, что Дональд Трамп намерен уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы 2016 года, информирует svodka.net.

«Нет никаких разговоров или обсуждения увольнения Мюллера», – заявил журналистам в понедельник заместитель пресс-секретаря президента США Хоган Гидли.

По словам Гидли, президент действительно очень разочарован проводимым расследованием по поводу предположительных связей между его избирательным штабом и Россией.

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«Президент уверен, что это самая масштабная охота на ведьм в истории», – сказал Гридли, цитируя твит Трампа.

В своих сообщениях в Твиттере Трамп впервые публично атаковал проводимое Мюллером расследование и обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в политической предвзятости.

Именно эти высказывания Трампа вызвали подозрения, что президент собирается уволить Мюллера. По мнению юристов, аналитиков и специалистов по истории президентства, в случае, если это произойдет, США грозит конституционный кризис.

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Конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шифф в обращенном к членам Конгресса твите заявил: «Если президент США спровоцирует конституционный кризис, уволив Мюллера, никто не сможет сказать, что не ожидал этого. Сейчас самое время говорить об этом вслух, чтобы защитить нашу систему сдержек и противовесов».

За прошедшие несколько дней три сенатора-демократа – Ричард Блюменталь, Майкл Беннет и Джин Шахин – выступили с предупреждениями о возможном начале кризиса, если президент попытается закрыть расследование.

Некоторые законодатели-республиканцы также предупреждают президента о возможных опасных последствиях.

«Нужно оставить это дело в покое, – говорит сенатор Оррин Хэтч. – У него есть на это право, но это будет иметь очень негативный резонанс. Оно того не стоит. Мюллер – честный человек. Если бы он делал что-то недобросовестно или неправильно, – это было бы другое дело. Но это не тот случай».

С Хэтчем согласен и второй по рангу республиканец в Сенате Джон Корнин. По его мнению, Трамп совершит ошибку, уволив Мюллера, так как это «может иметь всевозможные непредсказуемые последствия».

Журналисты пытались задавать вопросы о спецпрокуроре самому президенту, однако Трамп их проигнорировал.

Между тем, газета The Washington Post сообщила, что адвокаты Трампа в письменном виде предоставили команде спецпрокурора комментарии по ключевым аспектам расследования. Это было сделано в надежде, что это сократит время беседы следователей с самим президентом. Адвокаты опасаются, что Трамп, который имеет любовь делать недостоверные утверждения, может оказаться уязвимым.

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Голос Америки также сегодня сообщил еще одну резонансную новость, касающуюся Трампа.

Новость о том, что компанию Кушнера обвинили в фальсификации отчетности.

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