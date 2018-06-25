В Беларуси, близко от города Гродно БМП раздавила легковой автомобиль, пострадал водитель.

Инцидент удалось снять на камеру, сообщает Аutogrodno, передает со ссылкой на .

"Колонна военной техники как раз возвращала в сторону Гродно. Выехав на главную, одну из БМП занесло и она выехала на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю "Фольксвагена" очень повезло. Его сиденья сложилось и он оказался в лежачем положении", - говорится в сообщении.

Водителю придавило ноги рулем и панелью, из машины его доставали спасатели. Сейчас мужчина в больнице, однако уже идет на поправку.

Вблизи села Коноплянка на Полтавщине на трассе Киев-Харьков погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. Его легковушка Tucson выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком DAF.

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