23 российских дипломата и члены их семей, высланные из Великобритании из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, отправятся в Москву на специальном рейсе авиакомпании "Аэрофлот", сообщает ТАСС. Всего Великобританию должны покинуть около 80 россиян. Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за отравления Скрипаля Фото: rus.rusemb.org.uk 23 российских дипломата и члены их семей отправятся на специальном рейсе авиакомпании "Аэрофлот".Самолет должен прибыть за российскими гражданами утром 20 марта в Лондон и в этот же день вылететь обратно.Всего Великобританию покинут около 80 россиян.В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Официальный Брюссель выразил полную поддержку Великобритании, правительство которой считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление Скрипаля и его дочери. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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