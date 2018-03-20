|Луценко: нардепам угрожают из-за голосования за снятие неприкосновенности с Савченко
|20.03.2018 09:37
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Луценко не уточнила, кто именно из депутатов получал такие угрозыПредставитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет о том, что некоторым депутатам угрожают из-за того, чтобы они не голосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко.
Фото: Українська правда
"Насколько я знаю, звонят отдельным депутатам, с отдельных комитетов, неизвестные люди, нельзя идентифицировать, откуда идет этот телефонный звонок, с давлением, с угрозами о том, чтобы не голосовать за снятие неприкосновенности (с Савченко, - ред.) и так дальше. То есть мы понимаем серьезность этого вопроса " , - сказала Луценко в эфире " 5 канала " .
В то же время Луценко не уточнила, кто именно из депутатов получал такие угрозы.
Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Добавим, что часть "Всеукраинское объединение" Батькивщина "в Верховной Раде намерена поддержать представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко.