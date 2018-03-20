|В Чернобыле спасли собаку, застрявшую на крыше саркофага (ВИДЕО)
|20.03.2018 09:45
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В интернете появилось видео спасения пса с крыши саркофага «Укрытие-2», закрывающего несчастный четвертый энергоблок АЭС в Чернобыле. Об этом сообщает канал фонда Clean Futures Fund, видео было опубликовано польским путешественником Лукашем Завадски.
Для спасения собаки им пришлось воспользоваться снаряжением для альпинистов и взобраться на высоту 108 метров, информирует svodka.net.
«Трое рабочих, имеющих профессиональную квалификацию, поднялись на крышу строения и спасли собаку, прежде чем она упала и была убита. Они закрепили собаку в спасательной шлюпке, прикрепили ее к запасным ремням и вернули ее на землю», — говорится в подписи к видео.
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