В последние годы все больше девушек активно разыскивают обеспеченного мужчину, который удовлетворит их финансовые аппетиты, при помощи интернет-сайтов. Оказывается, сейчас найти спонсора — дело нескольких кликов, отмечается в программе «Гроши».

Журналисты программы испробовали на себе, насколько легко найти на подобных сайтах «спонсора» или девушку для встреч. Для начала они подготовили подставного «папика» и отправили его на свидание.

Подходящая девушка нашлась быстро. Об условиях «специфического сотрудничества» с ней долго договариваться не пришлось: девушку вполне удовлетворила предложенная заранее сумма в 3 тысячи долларов. Встречаться она была согласна в любой день с 2 до 4 дня, пока дома спит ее ребенок.

В программе отмечается, что на подобных сайтах зарегистрироваться очень просто и это не занимает много времени. Кроме того, сайты-сводники предлагают целый спектр услуг после регистрации, зарабатывая при этом от 200 долларов на каждой счастливой паре. Якобы не проблема сейчас и самому найти богатого спонсора без всяких посредников.

— Журналистка после регистрации на сайте получила за несколько дней массу предложений и уже на следующий день отправилась на свидание. Долго договариваться тоже не пришлось. Обсудив все детали, сошлись на 300 долларах за встречу, но при условии предоставления медицинской справки о здоровье. Наиболее успешные содержанки говорят, что таким образом можно зарабатывать по 5-10 тысяч долларов в месяц, — подчеркивается в программе.

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