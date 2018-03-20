Согласно предварительным выводам, выборы были такими, которые проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которая была распространена сегодня в Брюсселе, передает УНИАН .

"ЕС не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и следовательно не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ / БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека) не вели никакой деятельности на этих незаконно присоединенных территориях, участие дипломатов государств членов ЕС в наблюдательном деятельности в рамках миссии ОБСЕ / БДИПЧ также ограничивалась признанной территорией Российской Федерации. ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины" , - говорится в заявлений .

В ЕС также отметили, что, согласно предварительным выводам международно признанной миссии наблюдения за выборами ОБСЕ / БДИПЧ, выборы были такими, которые проводились в чрезмерно контролируемом правовом и политическом среде.

Миссия ОБСЕ / БДИПЧ также зафиксировала ограничения свободы собраний и высказываний, а также регистрации кандидатов, повлекший отсутствие настоящей конкуренции. В целом, наблюдательная задача ОБСЕ / БДИПЧ признала, что выборы были проведены эффективно и организованно, несмотря на недостатки, связанные с секретностью голосования и прозрачностью подсчета голосов.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.

По результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.