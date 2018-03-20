Акции Facebook обрушились в понедельник на 8% после выхода публикаций в прессе о том, аналитическая компания Cambridge Analytica использовала данные более 50 млн пользователей социальной сети без их разрешения.

Цукерберг вместе со своей супругой опосредованно владеют более 403 млн акций Facebook. На сегодняшний день стоимость этих акций составляет около $68,5 млрд.

По данным агентства Bloomberg, несмотря на потери, Цукерберг по-прежнему находится на четвертом месте в рейтинге самых богатых людей мира после Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Уоррена Баффета.

Ранее стало известно о том, что созданная в 2013 году британская компания Cambridge Analytica собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook, после чего смоделировала поведение миллионов американцев для показа им релевантной политическую рекламы. По оценкам экспертов, компания внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США.

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