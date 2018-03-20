Определение статуса Крыма как национальной автономии крымскотатарского народа в Конституции Украины не может быть прецедентом для других этносов в Украине.

"По поручению президента Петра Порошенко создана рабочая группа по подготовке изменений в главу 10 Конституции, где говорится об Автономной Республике Крым. Рабочая комиссия уже завершила свою работу и теперь предстоит рассмотрение подготовленных поправок в Верховной Раде Украины", – рассказал в народный депутат от фракции БПП Мустафа Джемилев, передает .

По его словам для экспертной оценки предлагаемых поправок и приведение их в соответствие с европейскими правовыми стандартами планируется направить проект и в Венецианскую комиссию Совета Европы.

"Работа предстоит нелегкая, потому что между депутатов немало людей, которые и в самом деле думают, что это может представлять угрозу целостности Украины, вспоминают в том числе Закарпатье, венгров, румын и т.д.", – говорит нардеп.

Джемилев отмечает, что люди не совсем понимают, что государства распадаются вовсе не от того, что реализуются законные права проживающих в нем национальностей. Распадаются и очень даже унитарные государства, но совершенно по другим причинам.

"Восстановление национально-территориальной автономии в Крыму не может быть прецедентом для других этносов в Украине, потому что речь идет о реализации права коренного народа", – заявил он.

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