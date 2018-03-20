Apple приступила к разработке MicroLED дисплеев. Для этих целей корпорация использовала мощности своего секретного предприятия, расположенного в Калифорнии.

svodka.net/

Об этом разузнало издание Bloomberg из собственных источников, информирует svodka.net.

Первоначально, Apple намерена выпустить ограниченное количество экранов для проведения ряда исследований.

К сожалению, в материале Bloomberg нет никаких цифр и дат. Журналисты уверяют лишь, что компания потратила на разработку дисплеев «большие деньги».

Читайте: Apple создала собственные MicroLED-дисплеи

Работники Apple, которые собственно и сдали журналистам информацию, анонимно заявили, что речь идет о экране типа MicroLED. Источники Bloomberg также добавили, что в этих дисплеях используются разные светоизлучающие вещества, а следовательно в будущем гаджеты смогут стать еще тоньше, ярче и менее энергозатратными.

Добавим, что создание MicroLED – первая попытка Apple по разработке собственного дисплея. Во всех прошлых гаджетах корпорация использовала достижения LG, Samsung и других техногигантов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира